انشقاقات "إخوان" موريتانيا.. استقالة جديدة تنذر بتفكك حزب "تواصل"

أعلن القيادي البارز في حزب تواصل المحسوب على تنظيم إخوان موريتانيا سالم ولد همد انشقاقه من الحزب، بعد دعمه للمرشح سيدي محمد ولد ببكر، الوزير الأول في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطائع، الذي توصف حقبته بالسوداء في تاريخ البلاد، نتيجة للفساد الكبير.



وقال ولد همد في تصريح صحفي إنه كان يأمل أن تخرج المعارضة بمرشح إجماع من داخلها، له تاريخ سياسي ناصع في النضال الوطني، مضيفا أنه تفاجأ مثل كثير من حزبه من دعم "تواصل" للمرشح سيدي محمد ولد ببكر.

يشار إلى أن ولد همد يعمل بمفوضية الأمن الغذائي، ومرشح تواصل لبلدية "مقاطعة المذرذرة" جنوب البلاد في الاستحقاقات الماضية، وهو أحد المستشارين البلديين الحاليين.

ويشهد حزب "تواصل" انشقاقات كبيرة منذ أيام، بعد ترشيح ولد بوبكر والفشل في اختيار مرشح من صفوف التنظيم، إذ أعلن مؤخرا قياديون بارزون في الحزب انشقاقهم، فيما دعم بعضهم مرشح الأغلبية محمد ولد الغزواني، والتحق البعض الآخر بأحزاب في الموالاة والمعارضة.

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وتنذر الانشقاقات الحالية بتفكك الحزب، بعد دعمه لأبرز رموز الفساد في البلاد، حيث توالت الانشقاقات داخل تنظيم الإخوان في موريتانيا، مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف العام الجاري، إذ أعلنت الدكتورة لالة سيدي الأمين، عضو مجلس شورى حزب التنظيم "تواصل"، وعضو أمانة الشرق الدكتورة عييه عالي، الانشقاق عن التنظيم، الثلاثاء، والتحاقهما بمرشح الأغلبية لرئاسيات موريتانيا محمد ولد الغزواني.

وبررت القياديتان في رسالة موقعة باسمهما، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منها، الانشقاق عن التنظيم بـ"الاختلافات العميقة مع الحزب بخصوص قراءة الساحة السياسية الموريتانية".

وشهد الحزب الإخواني خلال الانتخابات النيابية في سبتمبر/أيلول الماضي بعض الانشقاقات، كان آخرها إعلان انشقاق عضو المكتب السياسي للحزب الدكتور سيدي ولد عمار، في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وانضمامه للحزب الحاكم في موريتانيا.

وكشفت الانتخابات الرئاسية، المقرر عقدها في موريتانيا منتصف العام الجاري 2019، عن حجم الانقسامات والصراعات التي يشهدها حزب "تواصل" الإخواني على المناصب القيادية للتنظيم الإرهابي في البلاد.