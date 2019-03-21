انت الان تتابع «تشوليما».. منظمة سرية تهدف لإسقاط كيم جونج أون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تعرضت السفارة الكورية الشمالية لدى إسبانيا لهجوم من مجهولين الشهر الماضي، وأصابع الاتهام تتوجه الآن لمنظمة سرية تخطط لإسقاط حكم كيم جونج أون، فمن هي؟

في الثاني والعشرين من فبراير الماضي، تعرضت سفارة كوريا الشمالية لدى إسبانيا لهجوم من مجموعة من الأشخاص يحملون أسلحة غير حقيقية، والعديد من أصابع الاتهام تشير إلى وقوف حركة "تشوليما" للدفاع المدني وراء الهجوم الذي لم يتسبب في أي إصابات بين صفوف العاملين في السفارة، لكن المهاجمين تمكنوا من سرقة الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر من السفارة، إلا أن الحركة لم تتبنَّ الحادث حتى الآن، وبدأت السلطات الإسبانية في التحقيق في الواقعة، على الرغم من نفي الجانب الكوري الشمالي وقوعها.

أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن الهجوم الذي نفذته مجموعة من 10 أشخاص يحملون أسلحة نارية مزيفة دخلوا مبنى السفارة، وبدؤوا في استجواب الموظفين بها، وفقا لصحيفة "آل باييس" الإسبانية. تقول تقارير وسائل الإعلام الإسبانية إن المهاجمين قاموا بتقييد الموظفين بالحبال، وسرقوا مجموعة متنوعة من الأجهزة

أشارت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إلى أن الهجوم الذي نفذته مجموعة من 10 أشخاص يحملون أسلحة نارية مزيفة دخلوا مبنى السفارة، وبدؤوا في استجواب الموظفين بها، وفقا لصحيفة "آل باييس" الإسبانية.

تقول تقارير وسائل الإعلام الإسبانية إن المهاجمين قاموا بتقييد الموظفين بالحبال، وسرقوا مجموعة متنوعة من الأجهزة قبل الفرار في سيارات فخمة.

وقالت الصحيفة إنه خلال الهجوم، تمكنت امرأة كورية من الفرار من السفارة، ونبهت صرخاتها السكان الذين اتصلوا بالشرطة، وعندما وصل ضباط الشرطة، قيل لهم إنه لم يحدث شيء.

لم تتبنَّ "تشوليما" المسؤولية المباشرة عن الحادث، على الرغم من مرور عدة أيام على وقوعه، ونشرت رسالة عبر موقعها على الإنترنت تقول إن "الرفاق في بلد غربي معين" قد طلبوا منهم المساعدة مؤخرا.

ويقول الخبراء إنه إذا تم التأكد من أن "تشوليما" كانت وراء الهجوم على السفارة في مدريد، فستعد المجموعة المنشقة أكثر المعارضين تنظيمًا وجرأة ضد سلالة كيم على مدار سبعة عقود.

ونقلت صحيفة "ساوث تشينا مورنينج بوست" الصينية عن جوشوا ستانتون المحامي المقيم في واشنطن، الذي ساعد مجلس النواب الأمريكي في صياغة عقوبات ضد بيونج يانج، قوله إن "أجهزة الكمبيوتر والهواتف هذه ستحتوي على جهات اتصال يمكن تجنيدها واستغلالها، ورسائل بريد إلكتروني للقراءة والنشر عبر الإنترنت، وحسابات مصرفية لاستنزافها".

وأضاف أن "هذه المستندات التي قد تنشرها تشوليما عبر الإنترنت ستكون محرجة للغاية، ومن المحتمل أن تتسبب في توجيه تهم لمصرفيين، وشركاء تجاريين لكوريا الشمالية، بالإضافة للجواسيس والمتعاطفين معهم".

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وأفادت مصادر صحفية إسبانية أن السلطات التي قامت بتحليل مقاطع الفيديو وتحدثت مع الرهائن ودققت في السيارات التي استخدمها المهاجمون للهروب، تمكنت من تحديد هوية بعضهم.

وكان معظمهم كوريين، لكن أجهزة الاستخبارات الإسبانية تعرفت على اثنين من المهاجمين، لهما علاقات بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية.

وأشارت مصادر في الحكومة الإسبانية إلى أن الأدلة التي تشير إلى تورط الولايات المتحدة في التعاون مع كوريا الجنوبية، قوية إلى درجة أن السلطات الإسبانية اتصلت بوكالة الاستخبارات المركزية، التي أصدرت نفيًا "غير مقنع".

وأفادت الصحيفة الصينية أن الهدف من الهجوم على السفارة كان جمع معلومات عن السفير السابق كيم هيوك تشول، الذي طُرد من إسبانيا في سبتمبر 2017، بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجارب نووية متكررة في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة، وأصبح الآن أحد أكثر مساعدي زعيم كوريا الشمالية ثقةً.

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وخلال عملية السطو، تم اقتياد الدبلوماسي الكوري الشمالي المسؤول عن إدارة السفارة منذ رحيل السفير من جانب أحد المهاجمين، إلى غرفة خاصة.

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وما زال غير واضح ما حدث بعد ذلك، لكن وسائل الإعلام الإسبانية تكهنت بأن الدبلوماسي ربما يكون قد تعرض للضغط؛ لكشف معلومات عن السفير السابق، الذي عمل معه عن كثب في الفترة بين عامي 2014 و2017.

يذكر أن كيم هيوك تشول ترأس وفد كوريا الشمالية في محادثات نزع السلاح النووي مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيفن بيجون، وكان أحد مهندسي قمة ترامب وكيم الفاشلة، الشهر الماضي.

ما "تشوليما"؟

لا يُعرف الكثير عن حركة "تشوليما" للدفاع المدني، لكن الخبراء يتفقون على أن هذه هي المرة الأولى التي تبرز فيها معارضة منظمة ضد سلالة كيم.

وتهدف الحركة المنشقة إلى الإطاحة بنظام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، وتحرير البلاد التي تنوي تغيير اسمها إلى "جوسون الحرة"، وهو اسم مملكة كورية تأسست في القرن الرابع عشر.

وعلى مدار التاريخ، انحصر نشاط المنظمات المنشقة عن كوريا الشمالية خارج البلاد في نشر المعلومات عن طريق إرسال منشورات ومحركات أقراص، إلى بلادهم عن طريق البحر أو الجو.

وظهرت "تشوليما" لأول مرة في عام 2017، بعد تمكنها من حماية كيم هان سول، نجل كيم جونج نام، الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي الذي اغتيل في كوالالمبور، على أيدي عملاء كوريين شماليين.

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وفي ما يتعلق بـ"تشوليما"، قال ريمكو بريكر، أستاذ الدراسات الكورية في جامعة ليدن في هولندا: "يبدو أنها حركة منظمة بشكل جيد، واتخذت عددا من الإجراءات الجديرة بالملاحظة، من ضمنها تشكيل أول حكومة جادة في المنفى".

وخلال السنوات الأخيرة، تسربت تقارير عن أعمال مقاومة معزولة من كوريا الشمالية على الرغم من السيطرة المطلقة التي يتمتع بها الجهاز الأمني للنظام على المواطنين.

إلا أن قدرة النظام على وقف التسريبات من داخل البلاد إلى العالم الخارجي، تقلصت إلى حد ما؛ بسبب ظهور الأسواق السوداء التي قللت من اعتماد السكان على حصص الإعاشة الحكومية.

وأوضحت "تشوليما" أن أحد أهدافها هو إلهام المقاومة الداخلية، ودعوة الكوريين الشماليين إلى "تحدي مضطهديكم علانيةً أو مقاومتهم بهدوء".

ويأمل كين أوم، وهو ضابط سابق في الجيش الكوري الشمالي، انشق إلى كوريا الجنوبية عام 2010، في أن تتمكن الحركة من إثارة مقاومة داخلية، إذ قال: "في كوريا الشمالية، هناك بعض حركات المقاومة، لكنهم لا يستطيعون تغيير النظام، لأن هناك الكثير من وسائل المراقبة التي تقوم بها مجموعات مختلفة مثل الشرطة ووكالة الأمن القومي، وغيرهما؛ ما يجعل تنظيم حركة تمرد أمرا شبه مستحيل".