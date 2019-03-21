617 مصابا وقتيلا في الأربعاء الأخير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قال رئيس هيئة الطوارئ الإيراني بيرحسين كوليوند، إن شخصين على الأقل لقوا حتفهم، وأصيب أكثر من 615 آخرين خلال «الأربعاء الأخير» الذي يسبق احتفالات إيران برأس السنة الفارسية المقررة اليوم.

ونقل موقع «سبيتانك عربي» عن كوليوند قوله «قتل اثنان على الأقل، وأصيب 615 آخرين بحروق وجروح بعضها خطيرة، بينهم 524 رجلا و91 امرأة، إثر تفجير الألعاب النارية، خلال الاحتفال بليلة الأربعاء الأخيرة من الشهر الحالي»، مضيفا «قمنا بإسعاف جميع المصابين».

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وأكد كوليوند على أن فرق الطوارئ على أتم الاستعداد لاستقبال المصابين، قائلا «فرق الطوارئ جاهزة في طهران والمدن الأخرى منذ الساعة 12 ظهرا حتى 12 ليلا، وقمنا بنشر 5500 سيارة وموتور إسعاف من أجل تقديم الإسعافات للمصابين المحتفلين بليلة الأربعاء»، وتابع «قمنا بنشر هذه الفرق في أماكن مختلفة من البلاد والأماكن، التي تقام فيها الاحتفالات بشكل كبير ومتوقع أن تقع فيها إصابات».

وفجر الإيرانيون المفرقعات وقنابل الصوت والألعاب النارية، وأقاموا احتفالات النار في أغلب أنحاء إيران.

يشار إلى أن هذه الاحتفالات تتسبب سنويا في سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، حيث يقوم الإيرانيون بإشعال النيران في الشوارع والساحات، ويقفزون فوقها، وذلك في آخر أربعاء تسبق عيد «النيروز»، وهو بداية السنة الفارسية يوم 21 مارس.