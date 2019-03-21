أستراليا لإردوغان: لن نقبل أعذارك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كانبرا

رفض رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون قبول أعذار تركيا عن التصريحات المثيرة للجدل التي أدلى بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، في أعقاب هجمات مسجدي كرايستشيرش في نيوزيلندا، واستدعت أستراليا السفير التركي كورهان كاراكوك، إلى مكتب رئيس الوزراء في كانبرا أمس بسبب التصريحات التي أدلى بها إردوغان.

وقال الرئيس التركي إن الأسترالي منفذ الهجوم على مسجدين في مدينة كرايستشيرش النيوزيلندية الجمعة الماضي يستهدف تركيا، وحذر الأستراليين «المعاديين للإسلام» من أنهم إذا زاروا تركيا «سيعودون في توابيت كما تم مع أجدادهم» في معركة جاليبولي «جناق قلعة»، حسبما ذكرت صحيفة «ذا أستراليان».

وقال موريسون إن إردوغان أهان إرث الجنود الأستراليين والنيوزيلنديين، مشيرا إلى أن تلك التصريحات «مسيئة للغاية للأستراليين ومتهورة للغاية في هذه البيئة الحساسة»، وأضاف«لا أقبل الأعذار التي تم تقديمها»، وأشار أنه لا يقبل التبرير بأن تلك التصريحات جاءت في سياق لحظة انتخابية ساخنة.