مركز الملك سلمان يحتفي بتأهيل الأطفال المجندين في اليمن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - مأرب

احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في محافظة مأرب أمس، بإعادة تأهيل دفعة جديدة من الأطفال اليمنيين المجندين، ضمن الدورة الأولى من المرحلة التاسعة والعاشرة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال المجندين والمتأثرين في اليمن.

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وعبر الأطفال المستفيدون في الحفل التكريمي الخاص المعد لهم عن سعادتهم وشكرهم لمركز الملك سلمان للإغاثة، مستعرضين برنامج تأهيلهم النفسي والاجتماعي الذي خضعوا له لمدة 45 يوما ونقلهم من واقع البؤس والألم إلى واقع طفولتهم وحياتهم الطبيعية، وكرم المركز الأطفال المحتفى بهم بشهادات تقديرية وجوائز تحفيزية.

واحتفى المركز بـ 27 طفلا مجندا ومتأثرا ضمن المرحلة التاسعة والعاشرة التي تستهدف إعادة تأهيل 80 طفلا من مختلف المحافظات اليمنية.

في الإطار نفسه، نظم المعرض دورات إدارية وتنمية المهارات الحياتية لـ 100 معيلة من معيلات الأسر في مديرية الحزم بمحافظة الجوف اليمنية، ووزع 200 سلة غذائية تزن 14 طنا و800 كجم للنازحين في مديرية الحزم بمحافظة الجوف، يستفيد منها 1,200 فرد، وهي ضمن مشروع توزيع 102,170 سلة تستهدف تسع محافظات يمنية.