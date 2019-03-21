شكرا لقرائتكم كواليس قرار ترمب بالتراجع عن سحب قواته من سوريا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب وبصراحة هذه المرة انه سيبقي لحين 200 جندي أميركي في منطقة شمال شرق سوريا وعدد مماثل في منطقة التنف ، وهذا تراجع واضح عن موقفه السابق بسحب كل القوات.

لم يتحدّث الرئيس ترمب عن اسباب تراجعه عن قراره السابق حين تحدّث إلى الصحافيين امام البيت الابيض، لكن الذين تابعوا المفاوضات بين الرئيس من جهة، وطاقمه السياسي والعسكري والأمني من جهة أخرى، بالاضافة الى الوفود الاجنبية وتحدّثوا الى "العربية.نت" رسموا صورة واضحة لمسار التفاوض بين ترمب والاميركيين وتركيا والاوروبيين من جهة أخرى.

مشكلة تركيا

فقد سيطر الخوف على أجهزة الأمن الاميركية من عودة تسرّب اللاجئين والارهابيين الى اوروبا، وربما إلى الولايات المتحدة في حال انهارت الاوضاع في منطقة سيطرة الاكراد، وتسرّب عناصر داعش من هذه المناطق الى الحدود التركية، ومن تركيا الى العالم حيث يقومون بعمليات انتحارية ولسنوات طويلة.

تعود مخاوف أجهزة الأمن الاميركية الى تجربة سيئة مع تركيا، التي امتنعت لأكثر من سنتين عن اقفال حدودها مع سوريا بوجه المتطوعين المنضمين الى تنظيم داعش، وكانوا يستعملون المطارات التركية للمجيء الى سوريا.

التجربة السيئة الثانية كانت السماح لآلاف اللاجئين السوريين بترك السواحل التركية الى الجزر اليونانية، ومنها الى اوروبا، وخشي الاوروبيون والاميركيون في حينه من تسرّب عناصر ارهابية بين اللاجئين، ولم يروا ان تركيا فعلت الضروري لوقف هذا التدفق ومنع هذا الخطر الى ان فرضت اتفاقية على الاوروبيين ونالت مساعدات مقابلة وقف الخطر الأمني.

بين تركيا والاكراد والنفط

وجدت الادارة الاميركية نفسها وتحدّث مساعدو الرئيس الاميركي اليه عن مأزق الاختيار بين تركيا والاكراد، ولم يجد الاميركيون حلولاً جيّدة مع انقره.

الحكومة التركية تريد من جهة التعامل مع كل الاكراد على انهم ارهابيين، ولا تريد تركيا اي عناصر كردية على حدودها، وكان هناك تيار في الادارة الاميركية يعتبر ان تركيا حليف استراتيجي وعضو في حلف شمال الاطلسي ولا يمكن للولايات المتحدة ان تخسر هذا الحليف.

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من جهة أخرى، بدا الاكراد على استعداد للقفز الى احضان النظام السوري ردّاً على تخلّي الاميركيين عنهم، وهذا يعني ان منطقة ضخمة من سوريا حرّرها الاكراد بدعم من الاميركيين سيتمّ تسليمها لنظام بشار الاسد، وستدخل معه قوات ايرانية وميليشيات تابعة لها وينتشروا شمالاً، ويسيطروا على الحدود العراقية السورية، وبالتالي تنفتح الابواب مشرّعة للإيرانيين من حدودهم الى العراق الى سوريا ولبنان ومن دون أي عائق.

الى ذلك، آبار النفط السورية موجودة شرق الفرات في منطقة سيطرة الاكراد، والاميركيون يضيّقون على النظام السوري وعلى ايران بالعقوبات، وفي اللحظة التي يسيطر فيها النظام السوري على هذه الآبار، ستسقط كل العقوبات الاميركية على النظام وسيرتفع عبء الدعم المالي عن النظام الايراني الذي يدعم النظام السوري.

إيران

يعتبر من تابعوا المفاوضات بين أجنحة الإدارة الأميركية والرئيس ترمب وتحدّثوا إلى "العربية.نت"، أن السبب الرئيسي لتراجع الرئيس ترمب عن فكرة الانسحاب هو إيران، وقد قال له مساعدوه انه انتقد الرئيس السابق باراك اوباما لأنه استعجل سحب القوات الاميركية من العراق العام 2011 وتسبب ذلك بتمدّد الايرانيين في العراق، خصوصاً مع ظهور داعش، وعليه ان لا يرتكب خطأ اوباما في سوريا في العام 2019 .

السبب الثاني في تراجع الرئيس الاميركي هو اقتناعه في ان الوجود الاميركي وان كان ضئيلاً سيضمن مراقبة واضحة للطريق السريع بين بغداد ودمشق وتريد ايران استعماله لنقل الاسلحة والرجال من طهران الى بيروت من دون عائق، وستتمكن القوات الاميركية والحليفة من ضرب أي قافلة او شحنة تشكّ في انها تنقل اسلحة ايرانية الى حزب الله وميليشيات ايران الأخرى في سوريا ولبنان.

التفاصيل مع الحلفاء

يبقى على الاميركيين ان ينجزوا بنود بقائهم في سوريا مع قوات حليفة في منطقة التنف وشمال شرق سوريا وهذا ما يفاوضون عليه مع الفرنسيين والبريطانيين وقد اعلنت كل من باريس ولندن انها لن تبقي قوات في سوريا لو اسنحي الاميركيون.

الى ذلك، يعتبر الفرنسيون والبريطانيون ان انتشار الجنود الاميركيين يحتّم على واشنطن اعطاءهم الغطاء الجوي الاميركي، وهذا سيردع روسيا والنظام السوري من جهة وتركيا من جهة من شنّ أي هجوم على منطقة الانتشار هذه. فالاتراك لن يجرأوا على ضرب الاكراد فيما الطائرات الحربية الاميركية تنتشر في المجال الجوي فوق سيطرة الاكراد ومعهم اميركيين وفرنسيين وبريطانيين، كما ان الروس والسوريين والميليشيات الموالية لن يجرأ على التقدّم الى هذه المناطق ما دام الاميركيون فيها ويضمنون حمايتها.

يعتبر الاميركيون ايضاً ان الفرنسيين والبريطانيين ما زالوا مترددين في علاقاتهم مع ايران بسبب الاتفاق النووي ولم يوافقوا تماماً على الاستراتيجية الاميركية لمواجهة ايران ويريدون تحاشي اي مواجهة مع الميليشيات الايرانية، ومن الافضل للاميركيين البقاء على الارض.

لكل هذه الاسباب إقتنع الرئيس الاميركي بإبقاء الجنود الاميركيين في سوريا وسيتمسك بالبقاء أكثر كلما رأى فائدة ويعود الى نغمة الانسحاب كلما رأى ان الفائدة غير ملموسة.

