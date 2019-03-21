وزير الطيران المدني يكرم الأمهات المثاليات.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

تنظم وزارة الطيران المدني، احتفالية عيد الأم، اليوم الخميس، وتكرم الأمهات المثاليات وبعض النماذج المشرفة من داخل وخارج قطاع الطيران المدني، بحضور الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، في نادي ايروسبورت بجوار مقر الوزارة بمطار القاهرة الدولي، ويحضر الاحتفال قيادات الوزارة والشركات التابعة.

وطرحت شركة مصر للطيران للأسواق الحرة تخفيضات تصل إلى ٥٠٪ على العطور، و٣٠٪ على الشوكولاته بمناسبة الاحتفال بعيد الأم. ​