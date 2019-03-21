إيران تعلن تحرير 4 من جنودها بعد خطفهم ونقلهم لباكستان

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ):

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، عن تحرير 4 من جنودها التابعين لحرس الحدود المخطوفين لدى "إرهابيين".

جاء ذلك في تصريح أدلى به قاسمي مساء أمس الأربعاء، موجها الشكر والتقدير للحكومة والجيش الباكستاني لعملياتهما الناجحة في تحرير هؤلاء الأفراد، معربا عن امله في الإفراج سريعا عن سائر المخطوفين وعودتهم إلى البلاد سالمين.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية "عزم وإرادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وباكستان في التصدي لظاهرة الإرهاب البغيضة ومواصلة التعاون الأمني والاستخباري بين البلدين".

يذكر أن عددا من جنود حرس الحدود الذين كانوا يؤدون مهامهم في نقطة الصفر الحدودية الواقعة في محافظة سیستان وبلوشستان جنوب شرقي إيران، اختطفوا في 16 أكتوبر من العام الماضي من قبل جماعة "جيش العدل" ونقلوا إلى الأراضي الباكستانية.