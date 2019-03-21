برقصة الـ "هاكا" .. سكان نيوزيلندا الأصليون يتضامنون مع ضحايا هجوم كرايستشيرش

محمد اسماعيل - القاهرة - ولينجتون - (د ب أ):

يعتزم عدد من سكان نيوزيلندا الأصليين (ماوري) أداء رقصتهم التقليدية المعروفة باسم "هاكا" غدا الجمعة، تضامنا مع الجالية المسلمة وضحايا هجوم مدينة كرايستشيرش الإرهابي.

وقال ماثيو توكاكي، المدير التنفيذي لمجلس الماوري: "نعمل مع منظمات ومجتمعات الماوري الأخرى لنحاول الخروج بطريقة ما تظهر دعمنا، واتفقنا على أن يكون ذلك (برقصة) الهاكا".

وأضاف: "الهاكا هي تذكير قوي بالعلاقة بين الثقافة والمجتمع، إنها رمز مميز وعلامة على الاحترام".

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وفي الثقافة النيوزيلندية، يتم أداء تلك الرقصات في حفلات الزفاف والجنازات والأحداث الرياضية.

وأسفر الهجوم الذي استهدف مسجدين الجمعة الماضية عن مقتل 50 شخصا فضلا عن إصابة العشرات.

ووجهت محكمة نيوزيلندية تهمة القتل للأسترالي برينتون تارانت البالغ 28 عاما في اليوم التالي للهجوم.