سماع القضاة.. البرلمان يواصل الحوار المجتمعي حول تعديل الدستور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اليوم، جلسات الاستماع حول التعديلات الدستورية لليوم الثاني.

وقال علي عبدالعال رئيس البرلمان- خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة أمس الأربعاء- أن اللجنة ستستمع لرجال القضاء في جلسة صباحية، والمجالس القومية والنقابات في جلسة مسائية، قبل أن ينعقد المجلس في جلساته العامة المعتادة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل، حيث سيتم بعدها استئناف جلسات الحوار المجتمعي الأربعاء القادم للاستماع إلى رجال السياسة والأحزاب بمختلف توجهاتها.

وتابع أنه يلي ذلك الاستماع إلى رجال الاقتصاد والكيانات والمؤسسات الاقتصادية والمالية في جلسة صباحية يوم الخميس، كما ستكون جلسة يوم الخميس المسائية مخصصة للشخصيات العامة وممثلي المجتمع المدني المصري.

وأشار عبد العال إلى أن جلسة الأربعاء شهدت ملاحظات قيمة من ممثلي الأزهر الشريف والكنسية والجامعات ورجال الصحافة والإعلام، وستكون مقترحاتهم تحت بصر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.