بريطانيا تطلب تأجيل بريسكت

منح رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الأربعاء، الضوء الأخضر المبدئي لطلب بريطانيا تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، لكنه قال إن موافقة الاتحاد الأوروبي مشروطة.

وقال توسك "إن التمديد القصير سيكون ممكنا، لكن سيكون مشروطا بتصويت إيجابي" في البرلمان البريطاني بشأن اتفاق خروج بريطانيا

من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع الاتحاد، بحسب "أسوشيد برس".

وذكر توسك أن التماس ماي بشأن تأجيل موعد الانسحاب إلى 30 يونيو عوضا عن 29 مارس يطرح قضايا

قانونية وسياسية حيث تعقد انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 23 إلى 26 مايو.

وأكد أنه لن يعاد فتح اتفاق بريكست، بالرغم من أنه يقول إنه لا يرى مشكلة في اتفاق 11 مارس بين ماي ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الذي قدم بعض الضمانات الإضافية.

ومن المقرر أن يرأس توسك قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي الخميس.