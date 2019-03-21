ترامب: داعش قد يختفي هذه الليلة

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، بالتقدّم المحرز في الحرب ضدّ تنظيم داعش منذ وصوله إلى السلطة، مشيراً إلى أنّ سقوط "الخلافة" التي أعلنها التنظيم بات وشيكاً.

وكشف ترامب خلال حديث مع صحفيّين في البيت الأبيض خريطةً صغيرة تُمثّل سوريا، قائلاً "كلّ ما هو أحمر هو مناطق انتشار التنظيم

ليلة الانتخابات في عام 2016".

وأوضح "في الأسفل، إنّها الخريطة نفسها وليس هناك أحمر. في الواقع، هناك نقطة صغيرة، وقد تختفي هذه الليلة".

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وكان ترامب قال مراراً خلال الأسابيع القليلة الماضية، إنّ إعلان نهاية التنظيم سيتمّ بين لحظة وأخرى.

وتُحارب قوّات سوريا الديموقراطيّة، وهي تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن، مقاتلي داعش الذين حوصروا في منطقة صغيرة على الحدود الشرقيّة لسوريا.

في ديسمبر، أعلن ترامب على نحو مفاجئ سحب زهاء ألفي جندي أميركي تمّ نشرهم في سوريا، وبرّر وقتذاك قراره بالقول "لقد انتصرنا على تنظيم داعش، وحان وقت العودة". غير أنّه أعلن الأربعاء أنّ نحو 400 جندي سيبقون في نهاية المطاف منتشرين على الأرض "لبعض الوقت".