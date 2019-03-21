كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباشر قطر" تفجر مفاجأة في سوق العقارات: "انهيارات كبيرة بسبب سياسات تميم الإرهابي" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد تقرير بثته قناة "مباشر قطر"، أنه لا تزال الخسائر الاقتصادية تتلاحق بتنظيم الحمدين بسبب سياسته المستمرة لدعم وتمويل الإرهاب والعبث بأموال شعبه فى مقابل الحماية التركية الايرانية، الذين استخدموا النظام القطرى ممولاً لأفكارهم المتطرفة وخططهم الخبيثة ضد الشعوب العربية.

وأوضح تقرير المعارضة القطرية، أن الخسائر القطرية امتدت للقطاع العقارى، ففى شهادة جديدة لخسائر قطر، تراجعت رخص البناء الجديدة بنسبة 16% في يناير الماضي، على أساس سنوي، وذلك وفق ما أوردته بيانات حديثة صادرة عن وزارة التخطيط التنموى والإحصاء القطرية.

وأشار التقرير إلى أزمة صناعة العقار اشتدت فى السوق المحلية، بفعل زيادة المعروض بشكل يفوق زيادة الطلب، ما دفع بالأسعار للانهيار لمستويات غير مسبوقة، ظهرت فى بيانات التضخم والبورصة المحلية .