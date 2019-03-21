شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يجدد الدعوة لـ«ناتو عربي» ضد إيران والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب، رويترز (الكويت)

جدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو التأكيد على ضرورة تشكيل «تحالف الشرق الأوسط الإستراتيجي» أو «الناتو العربي» ضد إيران. ودعا بومبيو في مؤتمر صحفي مع نظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الصباح في الكويت أمس (الأربعاء)، إلى إنهاء الخلافات بين دول المنطقة. ولفت إلى أن الأزمة الخليجية لا تصب في مصلحة المنطقة والعالم، قائلا: نسعى إلى إيجاد حل للأزمة الخليجية ورأب الصدع. وأضاف: لدينا جميعا نفس التهديدات من الإرهابيين في «داعش» والقاعدة وإيران. وأكد بومبيو للصحفيين الذين يرافقونه في جولته أنه سيركز على الخطر الذي تمثله إيران. وأوضح أن هناك حواراً إستراتيجياً مع الكويت في مختلف المجالات، مثمناً دور الوساطة الكويتية في عدد من قضايا المنطقة.من جهته، أكد وزير خارجية الكويت أن علاقات إستراتيجية تربط بلاده مع الولايات المتحدة. وأشاد بالموقف الأمريكي الصلب في الدفاع عن أمن الخليج، قائلاً: «نقدر جهود الولايات المتحدة في حل الأزمة الخليجية». وتابع: «نتفق مع الولايات المتحدة في ضرورة حل الأزمة اليمنية سلمياً على أساس المرجعيات الثلاث». وقال إنه يثق أن صداقة الولايات المتحدة لكثير من الدول بالمنطقة ستقود إلى وضع «نهاية مقبولة» من جميع الأطراف للقضية الفلسطينية والوصول إلى حل سياسي طال انتظاره.