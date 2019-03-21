شكرا لقرائتكم خبر عن بإشراف إيراني.. معسكرات حوثية لتدريب الأطفال والمختطفين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

كشف مصدر عسكري موثوق إنشاء الحوثيين 4 معسكرات لتدريب الأطفال والمختطفين من محافظات الحديدة وريمة والمحويت وصنعاء وذمار. وأكد المصدر في تصريحات إلى "الخليج 365" أن المعسكرات تخضع لإشراف خبراء من إيران ومليشيا «حزب الله» اللبناني، لافتا إلى أنها من المعسكرات الحديثة السرية التي نقلت إليها أسلحة متطورة وقواعد إطلاق صواريخ.

وأفصح المصدر بأن المعسكر الأول يقع في مزارع منطقة العرج بمديرية الضحي شمال الحديدة، ويجري فيه تدريب قوات بحرية يطلق عليها «الضفادع» تتولى عملية تفخيخ الممرات البحرية والسواحل وصناعة الزوارق المفخخة، كما توجد فيها مخازن للصواريخ البحرية وصواريخ اسكود مع قواعدها التي نهبتها من مخازن الجيش اليمني عقب الانقلاب.

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ولفت إلى أن المعسكر الثاني في مزارع منطقة عبال بمديرية باجل وهو معسكر مشاة لتدريب الأطفال القادمين من المحويت وذمار وصنعاء وريمة، ويضم مخازن أسلحة وقاعدة إطلاق صواريخ، ويشرف عليه رئيس جهاز الاستخبارات أبو علي الحاكم، وبه غرفة عمليات وجمع معلومات، إلى جانب خبراء «حزب الله».

وذكر المصدر أن المعسكر الثالث في محمية برع، ويعد من المعسكرات الجديدة التي أنشأها الحوثيون عقب إطلاق معركة الساحل الغربي، ويجري فيه تدريب الأطفال من مختلف مديريات الحديدة، وبه قاعدة إطلاق صواريخ ومخازن أسلحة وصواريخ جرى نقلها من معسكرات الحديدة تخوفاً من أي تقدم للجيش الوطني العام الماضي.

وأوضح أن المعسكر الرابع يوجد في شارع المواصلات الذي استحدث الأحواش والهناجر التابعة للمواصلات الممتدة من خلف المبنى وحتى جوار مستشفى العلفي وسط الأحياء. ويعد معسكرا متقدما يجري نقل الأطفال والمسلحين إليه من معسكرات أخرى لتعزيز الجبهات في الداخل. ودعا المصدر إلى التركيز على هذه الأهداف التي تعتبر مخزونا للمليشيا في الساحل الغربي.