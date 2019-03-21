مادورو يتهم الولايات المتحدة بعرقلة وصول الأدوية لفنزويلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كاراكاس - (د ب أ): اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بعرقلة وصول الأدوية إلى بلاده. وقال مادورو أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي إن فنزويلا ستستورد أدوية من روسيا والصين والهند وإيران، حسب وكالة أنباء بلومبرج. وأعلن تعيين مسؤول يباشر برنامج توصل الأدوية لبلاده.

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