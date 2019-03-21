شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: سنمنع تصدير «النفط الإيراني» لتجفيف منابع الإرهاب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد ديفيد بيمان، المدير العام للشؤون المالية والعقوبات في وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تعمل على منع تصدير النفط الإيراني؛ لقطع شريان النظام لاستمرار تمويل الإرهاب وتسليح الميليشيات في الدول العربية.

وأضاف بيمان، في مقابلة مع شبكة صوت أمريكا VOA، إلى وجود رغبة في عدم تفعيل القناة المالية إينستكس للتعامل التجاري مع إيران.

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وتابع أن القطاع الخاص في أوروبا ليس له مصلحة في التجارة مع إيران، وقد رأينا أن أكثر من 100 شركة أوروبية خرجت من السوق الإيراني، مضفا “لقد تحدثت مع عدد من الدول الأوروبية مع مجموعات صناعية كبيرة جدًا في القطاع الخاص، ولم أرَ أي اهتمام للتعامل مع إيران.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن هذه الشركات أبدت رغبتها في عدم التعامل مع دولة ترعى الإرهاب ومسؤولة عن قتل الأمريكيين، وتحتجز حاليًّا العديد من الرهائن الأمريكيين، وكذلك شنت هجمات إرهابية على الأراضي الأوروبية في الصيف والخريف الماضيين في باريس والدنمارك.

والسبب الثاني، وفق بيمان، هو تفضيل الشركات الأوروبية التعامل مع الولايات المتحدة والشركات الأمريكية والتعامل بالدولار واستخدام النظام المالي الأمريكي؛ تفاديًا لعواقب انتهاك العقوبات الأمريكية.