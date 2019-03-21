شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع بفعل مخاوف الحرب التجارية والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 ساعة - 2:19 صباحًا, 21 مارس 2019 م
المناطق -وكالات
ارتفع الدولار الأربعاء ، جاذبًا المستثمرين الباحثين عن الملاذات الآمنة، بعد تقارير عن توترات جديدة في المفاوضات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
وصعد مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس أداءه مقابل سلة من العملات الرئيسية المنافسة، 0.1% إلى 96.454، بعد أن بلغ أدنى مستوياته منذ أول مارس عند 96.291، الليلة الماضية.
وتراجع اليورو قليلاً مقابل الدولار الأمريكي إلى 1.1344 دولار. وهبط الجنيه الاسترليني 0.3% إلى 1.3220 دولار أمريكي. وقلص الاسترليني مكاسبه الليلة الماضية، بفعل مخاوف من أن تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، تعقيدات لدى الاتحاد الأوروبي، في طلبها تأجيل الانسحاب من التكتل.
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