شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خطابه المتهور.. أستراليا ترد على أردوغان: تصريحاتك مشينة والان نبدء بالتفاصيل
وكان أردوغان، الذي يقوم بحملة للانتخابات المحلية هذا الشهر، استغل الاعتداء الذي حصل في كرايست تشيرش بنيوزيلندا من أجل تقوية جانبه، ووصفه بالهجوم الأكبر على تركيا والإسلام، وكان في سياق استثماره للحادثة الإرهابية قد حذر بشكل خاص من أن الأستراليين، الذين سيكونون معادين للإسلام سيلقون نفس مصير الجنود الأستراليين، الذين قُتلوا بأيدي القوات العثمانية في معركة غاليبولي خلال الحرب العالمية الأولى.
واعتبر رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون الأربعاء تصريحات أردوغان بعد الاعتداء، الذي شنه متطرف أسترالي على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا بأنها «متهورة» و«مشينة» و«مسيئة».
» مسيئة ومتهورة
ونقلت «فرانس برس»، عن موريسون قوله: أدلى الرئيس التركي أردوغان بتصريحات أعتبر أنها مسيئة للغاية للأستراليين ومتهورة جدا في البيئة الحساسة للغاية التي نحن فيها.
وأدلى موريسون بهذه التصريحات بعد استدعاء السفير التركي على خلفية تعليقات أردوغان، رافضا «الاعتذارات» التي قدمت، وقال: أنا أنتظر، وقد طلبتُ توضيح هذه التصريحات وسحبها، وتابع: سأنتظر لأرى ما سيكون عليه رد فعل الحكومة التركية، قبل اتخاذ قرار بشأن تدابير أخرى، ولكن يمكنني أن أقول لكم إن كل الخيارات مطروحة.
ودعا الأستراليين المسافرين إلى تركيا إلى توخي الحذر، بقوله: إن السلطات الأسترالية تراجع نصائح السفر إلى تلك البلاد.
» الرد النيوزيلندي
من جانبها، قالت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن الأربعاء: إن وزير الخارجية ونائب رئيس الوزراء وينستون بيترز سيسافران إلى تركيا لاستجلاء الحقائق وجها لوجه.
وتم توجيه تهمة القتل إلى الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما)، المشتبه بكونه من المتطرفين المعتقدين بتميز العرق الأبيض، يوم السبت بعد إطلاق النار على المسجدين أثناء صلاة الجمعة.
وقال أردوغان، الذي يسعى لحشد الدعم لحزب العدالة والتنمية المنتمي لـ«الإخوان المسلمين» في الانتخابات المحلية المقررة يوم 31 مارس: إن تركيا ستجعل المهاجم يدفع ثمن جريمته إن لم تفعل نيوزيلندا.
وجاءت هذه التصريحات خلال حملة انتخابية لأردوغان خلال تجمع في «شنقلعة» عُرض خلالها تسجيل مصور للقطات من الواقعة التي بثها المهاجم على فيسبوك.
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