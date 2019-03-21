شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس أركان الملالي يزور ميليشياته في سوريا والان نبدء بالتفاصيل
وفي سياق قريب، قال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية، التي تدعمها الولايات المتحدة أمس: إن هناك حالة من الهدوء ولا توجد اشتباكات في آخر جيب لتنظيم «داعش» بشرق سوريا بعد طرد الإرهابيين منه الثلاثاء إلى شريط ضيق من الأرض بجوار نهر الفرات.
وقال المسؤول: إن قوات سوريا الديمقراطية تقوم بتمشيط المناطق التي استردتها، حيث تفتش عن أنفاق ومقاتلين مختبئين من التنظيم وتزيل الألغام الأرضية.
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