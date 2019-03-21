شكرا لقرائتكم خبر عن «أنياب الموت» تحاصر بريطانيا في غضون 25 عاما والان نبدء بالتفاصيل

حذرت صحيفة «غارديان» البريطانية من أن المملكة المتحدة تواجه أزمة شح المياه في غضون 25 عاما.

وبحسب تقرير للصحيفة، منشور الإثنين الماضي، فقد حذر الرئيس التنفيذي لوكالة البيئة، جيمس بيفان، من أن إنجلترا تواجه خطر ما يعرف باسم «أنياب الموت»، وهي نقطة ستعاني فيها البلاد من عدم كفاية احتياجاتها المائية.

ونقلت الصحيفة عن بيفان قوله: بعد حوالي 25 عامًا من الآن، ستواجه إنجلترا أنياب الموت مع زيادة مستوى الطلب على المياه عن الإمدادات المنخفضة نتيجة تغير المناخ، ما لم نتخذ إجراءات لتغيير الأمور، وتابع: مع ذلك، يمكن تجنب ذلك من خلال اتخاذ إجراءات طموحة لخفض استخدام الناس للمياه بنسبة الثلث، وتقليل التسريب من أنابيب شركة المياه بنسبة 50%، وتوفير خزانات جديدة كبيرة، وإنشاء المزيد من محطات تحلية المياه ونقلها في جميع أنحاء البلاد.

ولفت بيفان إلى أن جميع شركات المياه تعتبر أن أكبر خطر تشغيلي يواجهها هو تغير المناخ، مضيفا: بحلول عام 2040، من المتوقع أن يكون أكثر من نصف الصيف أكثر سخونة من موجة الحر التي شهدها عام 2003، ما يؤدي إلى المزيد من نقص المياه وتراجع المياه في بعض الأنهار في الصيف بنسبة تتراوح بين 50-80%.

وأضافت الصحيفة: من المتوقع أن يرتفع عدد سكان المملكة المتحدة من 67 مليون إلى 75 مليون في عام 2050، ما يزيد من الطلب على المياه، لكن بيفان يقول: حاليا، يضيع حوالي ثلث المياه بسبب التسريب أو الهدر.