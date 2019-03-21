اخبار العالم

روحاني يعترف بتأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد طهران

0 نشر
talal 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع روحاني يعترف بتأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد طهران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بتأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد طهران، ودخوله في نفق مظلم، ما أدى إلى انهيار مستوى المعيشة وغلاء الأسعار.

وقال روحاني، في تصريحات صحفية، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران سبب مشكلاتنا الاقتصادية.

Advertisements

ونقلت وسائل إعلام إيرانية محلية عن المرشد علي خامنئي قوله إن المصاعب الاقتصادية وهبوط العملة من أكبر المشكلات التي نواجهها.

من جانبه، قال ويزر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن هناك ضرورة ملحة لوقف عملية التدمير الإقليمي التي ترتكبها إيران.

وشدد بومبيو على ضرورة الاتحاد لمواجهة “التحركات العدوانية” الإيرانية في الشرق الأوسط.

وقال في بيان صحافي: إن الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على إيران تؤتي ثمارها، مضيفا “يجب أن يكون هناك المزيد منها، كما ينبغي أن نوسعها”.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يعترف بتأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد طهران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا

2019 © -
الرجوع الى الاعلى