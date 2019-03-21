روحاني يعترف بتأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد طهران

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بتأثير العقوبات الأمريكية على اقتصاد طهران، ودخوله في نفق مظلم، ما أدى إلى انهيار مستوى المعيشة وغلاء الأسعار.

وقال روحاني، في تصريحات صحفية، إن العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية على طهران سبب مشكلاتنا الاقتصادية.

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ونقلت وسائل إعلام إيرانية محلية عن المرشد علي خامنئي قوله إن المصاعب الاقتصادية وهبوط العملة من أكبر المشكلات التي نواجهها.

من جانبه، قال ويزر الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الأربعاء، إن هناك ضرورة ملحة لوقف عملية التدمير الإقليمي التي ترتكبها إيران.

وشدد بومبيو على ضرورة الاتحاد لمواجهة “التحركات العدوانية” الإيرانية في الشرق الأوسط.

وقال في بيان صحافي: إن الضغوط التي تمارسها الإدارة الأمريكية على إيران تؤتي ثمارها، مضيفا “يجب أن يكون هناك المزيد منها، كما ينبغي أن نوسعها”.