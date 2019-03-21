شكرا لقرائتكم خبر عن ماي: لست مستعدة لتأجيل «بريكست» إلى ما بعد 30 يونيو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (لندن) قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الأربعاء) إنها تأسف بشدة لقرارها السعي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحثت نواب البرلمان البريطاني، الذين رفضوا خطتها مرتين، لدعمها الآن. قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم (الأربعاء) إنها تأسف بشدة لقرارها السعي لتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وحثت نواب البرلمان البريطاني، الذين رفضوا خطتها مرتين، لدعمها الآن. وأضافت تيريزا ماي «آمل بشدة في أن يجد (النواب) سبيلا لدعم الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي يتماشى مع (نتيجة) الاستفتاء وهو أفضل اتفاق... سأواصل العمل ليل نهار لتأمين الدعم» لهذا الاتفاق. وأكدت ماي قائلة «لكني لست مستعدة لتأجيل الخروج إلى ما بعد 30 يونيو».



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