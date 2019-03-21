شكرا لقرائتكم خامنئي وروحاني يعترفان بأزمة إيران الاقتصادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعترف علي خامنئي المرشد الايراني أن المصاعب الاقتصادية وهبوط العملة لا تزال أكبر المشكلات التي نواجهها وعلى الحكومة تعزيز الإنتاج.

وقال خامنئي في خطاب بمناسبة العام الجديد بثه التلفزيون الرسمي أن إيران تواجه مشكلات اقتصادية منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي متعدد الأطراف العام الماضي ومعاودته فرض عقوبات على طهران.

وتابع أن المصاعب الاقتصادية وهبوط العملة المحلية لا تزال على رأس المشكلات التي تعاني منها البلاد وأن على الحكومة مواجهتها بزيادة الإنتاج.

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كما اعترف الرئيس الإيراني حسن روحاني بأن المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها إيران ترجع لعوامل خارجية خاصة العقوبات الأمريكية.

وطالب الرئيس الإيراني الفصائل السياسية الإيرانية بإنهاء خلافاتها والتوحد في مواجهة الأعداء الأجانب كما قال.

ودافع روحاني في خطاب بمناسبة العام الجديد بثه التلفزيون الرسمي يوم الخميس (بالتوقيت المحلي) عن سجله، مشيرا إلى أن المشكلات الاقتصادية ترجع بالأساس للعقوبات الأمريكية.

وانتقد المحافظون في إيران روحاني بعدما انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من اتفاق نووي متعدد الأطراف أيده روحاني وعاود فرض عقوبات على طهران.