شكرا لقرائتكم مستعينا بخارطة.. ترمب: داعش "سيختفي" الليلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد الرئيس الاميركي دونالد ترامب الأربعاء بالتقدم المحرز في الحرب ضد تنظيم داعش منذ وصوله إلى السلطة، مشيرا الى أن سقوط تنظيم داعش بات وشيكا.

وخلال حديث مع الصحافيين في حدائق البيت الأبيض، كشف ترامب عن خارطة صغيرة تمثل سوريا قائلا "كل ما هو أحمر هو مناطق انتشار التنظيم ليلة الانتخابات في عام 2016".

وأوضح "في الأسفل، إنها الخارطة نفسها وليس هناك أحمر، في الواقع، هناك نقطة صغيرة، وقد تختفي هذه الليلة".

وكان ترامب أعلن عدة مرات خلال الأسابيع القليلة الماضية أنه سيتم الإعلان عن نهاية الخلافة بين لحظة إلى أخرى.