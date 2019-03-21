رئيس بلدية ببنين العبدة التقى البابا في الفاتيكان

زار رئيس بلدية ببنين العبدة في عكار كفاح الكسار الفاتيكان في روما، وذلك بدعوة خاصة من سكرتير قداسة البابا المونسينيور باولو بورجيا. والتقى البابا فرنسيس، الذي قدم إليه رسالة محبة واحترام، تقديرا ل"جهوده الانسانية الكبيرة ونشره ثقافة الحب والتسامح ونبذ التطرف والكراهية". ويشار إلى أن موظفين من سفارة لبنان في الفاتيكان واكبوا زيارة الكسار، الذي اعرب عن "احترامه للاستقبال والاهتمام الذي لقيه من قبلهم".

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