الجريدة: صلحة باسيل والحريري مبنية على مسكنات سطحية مؤقتة لتمرير زيارة بومبيو

علمت صحيفة "الجريدة" الكويتية أن "الصلحة بين رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل ورئيس الحكومة سعد الحريري مبنية على مسكّنات سطحية مؤقتة لتمرير زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وعدم تحويلها إلى مادة انقسام داخلية"، مشيرةً إلى أنه "لا أرضية مشتركة تجمعهما، لا في قضية النازحين السوريين ولا في كيفية محاربة الفساد ولا في تحديد العلاقة التي يجب أن تربط بيروت بدمشق، فكلما تكلم أي منهما في هذه المواضيع، ظهرت الفجوة التي تفرقهما".

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