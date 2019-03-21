مصادر الانباء: المحادثات مع وزير الخارجية الاميركية ببيروت لن تكون سهلة

نقلت صحيفة "الانباء" الكويتية عن مصادر مطلعة أن "المحادثات مع وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو لن تكون سهلة بعدما سبقته الى بيروت رسائل سياسية مفادها ان الزائر الاميركي سيطلب من لبنان العمل الجدي والسريع للحدّ من النفوذ السياسي لـ"حزب الله" ولسيطرته على قرار الدولة اللبنانية، مستفيدا من اختلال التوازن الحكومي لمصلحته".
ولفتت إلى أن " رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري تفاهما على موقف واحد من طروحات بومبيو التي باتت في متناولهما، آخذين بالاعتبار لقاء الرئيس عون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مطلع الأسبوع المقبل".
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