ترامب: الرسوم الجمركية على الواردات الصينية مستمرة

لفت الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى أن "التعريفات التي تفرضها إدارته على الواردات الصينية، يمكن أن تظل سارية إلى أجل غير مسمى، حتى تمتثل بكين لاتفاق تجاري لا يزال قيد التطوير"، واصفاً المفاوضات التي تجريها أميركا مع الصين للتوصل إلى اتفاق تجاري، بأنها "تسير بشكل جيد جدا".

وأعلن أن "أميركا سترسل مفاوضين بارزين إلى بكين الأسبوع المقبل، لإجراء جولة محادثات جديدة مع نظرائهم الصينيين"، موضحاً "اننا لا نتحدث عن إزالة التعريفات، بل عن تركها لفترة طويلة من الزمن، لأنه يتعين علينا التأكد من أننا إذا توصلنا إلى اتفاق أن تلتزم الصين به".

وأشار إلى "اننا نتفق مع الصين جيدا؛ حيث يحاول البلدان إبرام اتفاق، وتخفيف التوترات التجارية التي تهدد بإلحاق أضرار جسيمة بالأعمال التجارية الأميركية.