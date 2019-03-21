البرلمان اليوناني يوافق على اقتراح داعم لحكومة ألكسيس تسيبراس

وافق البرلمان اليوناني، على اقتراح يسمح للأعضاء المرشحين لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي التي من المقرر أن تجري نهاية شهر أيار القادم بالاحتفاظ بمقاعدهم داخل البرلمان اليوناني.

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية أن اثنين من أعضاء البرلمان اليوناني المستقلين الداعمين للجناح اليساري لرئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس يعتزمان خوض الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الأغلبية المحدودة التي تتمتع بها حاليا حكومة رئيس الوزراء تسيبراس.

وأضافت الشبكة أن البرلمان اليوناني وافق على هذا الاقتراح وسط احتجاجات قوية من جانب أحزاب المعارضة، وأن الاقتراح حظى بتأييد 148 عضوا مقابل اعتراض 105 أعضاء.