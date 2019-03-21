وافق البرلمان اليوناني، على اقتراح يسمح للأعضاء المرشحين لخوض انتخابات البرلمان الأوروبي التي من المقرر أن تجري نهاية شهر أيار القادم بالاحتفاظ بمقاعدهم داخل البرلمان اليوناني.
وذكرت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأميركية أن اثنين من أعضاء البرلمان اليوناني المستقلين الداعمين للجناح اليساري لرئيس الوزراء ألكسيس تسيبراس يعتزمان خوض الانتخابات المقبلة للبرلمان الأوروبي، الأمر الذي من شأنه أن يؤثر على الأغلبية المحدودة التي تتمتع بها حاليا حكومة رئيس الوزراء تسيبراس.
وأضافت الشبكة أن البرلمان اليوناني وافق على هذا الاقتراح وسط احتجاجات قوية من جانب أحزاب المعارضة، وأن الاقتراح حظى بتأييد 148 عضوا مقابل اعتراض 105 أعضاء.
كانت هذه تفاصيل خبر البرلمان اليوناني يوافق على اقتراح داعم لحكومة ألكسيس تسيبراس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.