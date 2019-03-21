خامنئي: فتاح المشاكل الاقتصادية هو تنمية الإنتاج الوطني

أكد مرشد الثورة الايرانية السيد علي خامنئي أن "مفتاح المشاكل الاقتصادية هو تنمية الإنتاج الوطني"، داعيا الجميع إلى "السعي من أجل أن يكون ازدهار الإنتاج في البلاد لافتا وملحوظا منذ بداية العام إلى آخره".

وشدد خامنئي على ان "الشعب الإيراني قد أبلى بلاءاً حسنا بكل ما للكلمة من معنى في السنة الماضية المليئة بالأحداث"، مشيراً إلى أن "القضية الراهنة والجادة للبلاد وأولوية البلاد بالفعل هي قضية الاقتصاد"، معلنا "ازدهار الإنتاج" شعار العام الشمسي الجديد".