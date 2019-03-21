محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365: قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني إن موقف بلاده من القدس واضح وهي أخط أحمر، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن 200 مقاتل أمريكي سيبقون في سوريا على الحدود الإسرائيلية، وصرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري أن بلاده بلاده لم تعد تقوى على تحمل أعباء النازحين السوريين.

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كانت هذه تفاصيل خبر أهم التصريحات في 24 ساعة: القدس خط أحمر بالنسبة لنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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