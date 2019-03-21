كيف حول تعادل الزمالك مباراة الأهلي في الكرة الطائرة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - شروق غنيم:

تصوير - علاء أحمد:

في الثامنة مساء داخل صالة الأمير عبدالله فيصل بنادي الجزيرة؛ انطلقت مباراة الكرة الطائرة لسيدات النادي الأهلي أمام نظيره النيجيري الجمارك ضمن منافسات الجولة الأخيرة بالمجموعة الأولى ببطولة أفريقيا. مرت ساعة وبدت المباراة محسومة للفريق الأحمر، إذ اقتنص فوز شوطين متتالين دون رد، إذ استحوذت "فتيات الذهب" على اللقاء، لكن في قرابة التاسعة إلا خمس دقائق تغيرت دفة التشجيع في مدرجات الجمهور.

منذ اللحظة الأولى في مباراة الطائرة لم يصمت الجمهور، تغنى عشقًا بالنادي الأهلي، وعلى إيقاع "التالتة شمال" تمايل الحضور، غير أن المدرجات فاضت بالهتافات وضج المكان بصراخها مع اقتراب نهاية المباراة، ليس من أجل فتيات الذهب، ولكن لأن نما إلى مسامعهم نتيجة لقاء فريقي الزمالك والمقاولون العرب.

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داخل استاد بترو سبورت؛ جرت فعاليات مباراة الزمالك والمقاولين العرب، حتى الدقيقة التاسعة والسبعين من عمر اللقاء كان الفريق الأبيض متقدمًا، في تلك اللحظات ظل هتاف جماهير مباراة الطائرة في نادي الجزيرة منضبطًا، يهتف من أجل المارد الأحمر وبطولته الأفريقية في الكرة الطائرة، لكن مع الدقيقة الثمانين أحرز المقاولون هدف التعادل من ضربة جزاء، فاشتعل الحماس في مدرجات طائرة الأهلي، ارتفعت الأيادي احتفالًا، إذ تقلص الفارق بين فريقي الزمالك والأهلي في الدوري الممتاز لنقطتين فقط.

انصرفت هتافات الحضور عن المباراة الأساسية التي يحضرونها، أمست لصالح بطولة الدوري الممتاز وليس مباراة الطائرة، ومن "التالتة شمال" و"وراك يا أهلي في كل مكان"، صار "الدوري في الجزيرة" الهتاف المكرر في الثلث الأخير من مباراة الطائرة، فيما انضوت بعض الهتافات على عبارات مسيئة للنادي الأبيض.

في الصالة المغطاة بنادي الجزيرة، انتهت المباراة بفوز الفريق الأول لسيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي، صعدن للدور الثاني من منافسات البطولة الأفريقية التي يستضيفها الأهلي حاليًا، اصطفت فتيات الذهب أمام الجمهور، وجهوا لهن التحية فيما رد الحضور بالمثل، لكن الهتافات لم تنتهِ حتى مع انصراف الفتيات عن المكان، ومع خفوت إضاءة الصالة استعدادًا لإخلائها ظلت حناجر الجماهير تنادي باسم فريقها وبطولته في الدوري الممتاز "الدوري في الجزيرة".