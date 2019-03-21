محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: شهد العالم الأربعاء عددًا من الأحداث الهامة، كان أبرزها، استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بنيران الاحتلال غرب بيت لحم، وتغيير اسم عاصمة كازاخستان إلى "نور سلطان" نسبة للرئيس السابق، والقضاء على زعيم تنظيم "جند الخلافة" الإرهابي بتونس.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حول العالم في 24 ساعة: استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بنيران الاحتلال غرب بيت لحم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.