وزيرة الصحة تصدر قرارًا بفتح وحدة علاج فيروسات كبدية في الوادي الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أصدرت وزيرة الصحة، الدكتورة هالة زايد، القرار رقم 123 لسنة 2019، بفتح وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية في محافظة الوادي الجديد.

صرحت بذلك، وكيلة وزارة الصحة بالوادي الجديد، الدكتورة السيدة علي مشرف، مساء اليوم الأربعاء، مؤكدةً أن قرار الوزيرة يأتي في مصلحة المواطن، ولتقديم خدمة طبية متميزة.

وتابعت وكيل الوزارة، أن القرار يتضمن فتح الوحدة في مستشفى الحميات بمدينة الخارجة، مع تمويل الوحدة لتقديم خدماتها للمواطنين فورًا.

وأضافت "مشرف"، أن الوحدة ستقدم خدماتها من خلال تمويل ذاتي، وتنفذ البرتوكول العلاجي للفيروسات الكبدية، والمعتمد من اللجنة القومية لعلاج الفيروسات الكبدية.