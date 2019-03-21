صدر اليوم / مؤشر السعادة العالمي، فنلندا تتصدّر العالم وهذا ترتيب تونس عالميًّا وعربيًّا

تصدرت فنلندا مؤشر السعادة العالمي لعام 2019، للعام الثاني على التوالي، وذلك ضمن تقرير السعادة العالمي الذي تصدره شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة بصورة سنوية.

واعتمد تقرير السعادة العالمي، الذي صدر اليوم الأربعاء، وشمل 156 دولة على عوامل مثل متوسط العمر والدعم الاجتماعي والفساد.

وبعد فنلندا شغلت كل من النرويج والدنمارك وايسلند وهولندا المراتب الأربعة الأولى.

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وحلت تونس بالمرتبة 124 عالميا و13 عربيا بينما احتلت المغرب المرتبة 89 والجزائر 88 عالميا

وجاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأول عربيا و المرتبة الـ 21 على الصعيد العالمي، واحتلت المملكة العربية السعودية وقطر المرتبتين الـ28 و الـ29.