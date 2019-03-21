استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بنيران الاحتلال غرب بيت لحم

استشهد فلسطيني وأصيب آخر، مساء اليوم الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز "النشاش" عند المدخل الجنوبي لبلدة الخضر، غرب بيت لحم، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.
وأفادت وزارة الصحة، باستشهاد الشاب أحمد جمال محمود مناصرة (26 عاما)، جراء إصابته بالرصاص الحي في الصدر والكتف واليد، على مدخلالخضر، وأن جثمانه نقل إلى مستشفى بيت جالا الحكومي، إضافة إلى إصابة مواطن بجروح حرجة في بطنه، تم نقله إلى مستشفى اليمامة حيث أدخل فورا إلى غرفة العمليات.
وقال مراسل الوكالة، إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص على سيارة
ويذكر أن هذا هو الشهيد الرابع بنيران قوات الاحتلال خلال 24 ساعة، حيث استشهد الليلة الماضية وفجر اليوم الشاب عمر أمين أبو ليلى (19 عاما)، في بلدة عبوين، الذي تتهمه بتنفيذ عملية قرب مستوطنة "أرئيل"، يوم الأحد المنصرم، والشابان رائد هاشم محمد حمدان (21 عاما)، وزيد عماد محمد نوري (20 عاما) اللذين أعدمهما جنود الاحتلال في نابلس.
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