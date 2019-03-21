حضرموت تطلق رسالة حب ووفاء للإمارات

حضرموت (الاتحاد)

رفعت السلطات المحلية والأمنية في محافظة حضرموت، رسالة حب ووفاء لقيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة تقديراً ووفاءً لجهودها المتواصلة في دعم الأمن والاستقرار وإنجاح برنامج تأهيل وتطوير المنظومة الأمنية في ساحل حضرموت.

جاء ذلك خلال حفل خطابي وفني وتكريمي شهدته مدينة المكلا تحت شعار «رسالة سلام» بمناسبة اختتام برنامج التطوير والتأهيل الذي تبنته دولة الإمارات خلال الفترة الماضية من أجل إنعاش المنظومة الأمنية التي تضررت جراء سيطرة تنظيم «القاعدة» على ساحل حضرموت.

وقال محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، إن «حضرموت تحتفي اليوم بإنجاز عظيم تحقّق لأمن وسلامة مواطنيها»، مضيفا أن «ما تحقق في قطاع الأمن والشرطة أحدث تحولاً كبيراً في المنظومة الأمنية ويعد عملاً عظيماً يحظى بتقدير عال من قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت والمؤسستين العسكرية والأمنية وأبناء حضرموت كافة تجاه قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة». ورفع المحافظ شكره وتقديره العالي لدولة الإمارات وللفريق الإماراتي المشرف على برنامج تأهيل المنظومة الأمنية ولجميع منتسبي القطاعين العسكري والأمني في حضرموت لدعمهم الدائم والمتواصل لحضرموت في مختلف المجالات والقطاعات، مؤكداً أن هذا النجاح الكبير الذي تحقق في المجال الأمني مثل خطوة مهمة في ترسيخ الأمن والاستقرار وشكل نقطة فاصلة في إسناد جهود محاربة الجريمة والإرهاب في مديريات ساحل حضرموت.

بدوره، قال المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير التميمي، إن الكلمات تعجز عن تقديم الشكر والعرفان لدولة الإمارات العربية المتحدة ولفريقها الأمني لدعمهم لبرنامج تأهيل وتفعيل المنظومة الأمنية الذي اتسم بروح العمل الجاد والوفاء الصادق جسّد خلاله أعضاء الفريق الأمني الإماراتي كل معاني الأخوّة الصادقة التي لا تمحوها السنون وستظل محفورة في ذاكرة الزمن.

وأوضح أن البرنامج اشتمل على تأهيل 1400 جندي وصف وضابط من إدارة أمن ساحل حضرموت وتزويد الأمن بـ277 آلية مختلفة المهام إلى جانب عشرات الدراجات النارية و4 آليات دفاع مدني مزودة بكامل التجهيزات و3 آليات مخصصة للمرور وجهاز البصمة العشرية المتطور الذي سيسهم في تسهيل عمل البحث الجنائي وإعادة تأهيل وبناء 21 مركزاً للشرطة و11 إدارة أمنية وتوفير وسائل اتصال حديثة والتكفّل بالمحروقات لمدة عامين واعتماد التغذية بشكل كامل وتأثيث 40 مكتباً خاصاً بالإدارة العامة للأمن والشرطة.

وشهد الحفل فقرات فنية ومشهداً تمثيلياً «حكاية ملحمة» وأوبريت «رسالة سلام» أظهر الوفاء لدولة الإمارات وللتحالف العربي، وعرض أفلام مصوّرة لما تحقق من منجزات وإعادة تأهيل للمنظومة الأمنية في ساحل حضرموت.