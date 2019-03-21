تضييق الخناق على «القاعدة» في أبين

عدن (الاتحاد) واصلت قوات الحزام الأمني والتدخل السريع عملية انتشارها وتعقبها لعناصر «القاعدة» في عدد من المناطق النائية في ضواحي مديرية المحفد شمال شرق محافظة أبين. واستحدثت القوات عدداً من النقاط والحواجز العسكرية الجديدة في عدد من المناطق في المحفد ضمن خطة أمنية شاملة لتضييق الخناق على تحركات العناصر الإرهابية في ظل الحملة الأمنية التي أطلقتها القوات قبل أيام لمداهمة أوكار التنظيم في منطقتي «الخيالة» و«الحبض» بضواحي المديرية. وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن القوات الأمنية استحدثت عدداً من النقاط التفتيشية خصوصاً في مفرق «الخيالة» ومنطقة «الحبض».

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