مقتل 3 قيادات «داعشية» برصاص الأمن التونسي

ساسي جبيل، وكالات(تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية أمس الأربعاء عن مقتل ثلاثة قياديين في تنظيم «داعش» الإرهابي. وقال الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي «تم القضاء الليلة قبل الماضية على ثلاثة إرهابيين وحجزنا بنادق كلاشنيكوف وأحزمة ناسفة وقنابل يدوية ومتفجرات وذخيرة في منطقة جبال السلوم». وبين الجبابلي أن المسلحين من قيادات تنظيم «جند الخلافة» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي مشيرا إلى تواصل عمليات التمشيط في المنطقة. وكانت مصادر أمنية مطلعة ذكرت أن العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها في جبل السلوم مساء الثلاثاء هم الإرهابي حسم ثليثي والإرهابي محمد ناصر المباركي والإرهابي ناضم ذيبي وفق المعطيات الأولية وهم من قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي.

وشارك ثلاثتهم في عشرات العمليات الإرهابية التي استهدفت الأمنيين والمدنيين بجبال القصرين وسيدي بوزيد آخرها قتل الشهيد محمد الأخضر المخلوفي. وذكرت اذاعة موزاييك اف ام أن الإرهابيين الثلاثة التحقوا بكتيبة «عقبة بن نافع» التابعة لما يسمى بتنظيم القاعدة الإرهابي بالمغرب الإسلامي سنة 2013 وشاركوا في عمليات هنشير التلة 1 و 2 وفي استهداف منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو. كما كانوا من أول مؤسسي تنظيم «جند الخلافة» التابع لتنظيم «داعش» الارهابي وشاركوا في ذبح مبروك وخليفة السلطاني وفي استهداف دورية عسكرية بجبل مغيلة.

وأفادت ذات المصادر أن الإرهابي حسام الثليثي الذي لقي مصرعه في هذه العملية هو أمير هذا التنظيم الإرهابي وهو الذي قاد عملية اقتحام أحد البنوك الخاصة بالقصرين شهر اوت الماضي. وأكّدت نفس المصادر أن العناصر الإرهابية التي تم القضاء عليها من المشاركين المباشرين في عملية اغتيال الشهيد العسكري سعيد الغزلاني بمنزله بدوار الخرايفية بمعتمدية سبيبة من محافظة القصرين وسط غرب البلاد. وقامت هذه المجموعة الإرهابية بزرع ألغام أرضية أصابت مواطنين وعسكريين وأمنيين بجبال المغيلة والسلوم وسمامة وللشعانبي.