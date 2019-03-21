صنعاء (الاتحاد) دفعت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة الحديدة، في تحرك اعتبره مراقبون عسكريون وسياسيون يمهد لتفجير الصراع مجدداً بعد أسابيع على بدء سريان هدنة إنسانية هشة. وقالت مصادر ميدانية في الحديدة: إن الميليشيات الحوثية دفعت بتعزيزات عسكرية غير مسبوقة باتجاه مناطق جنوب المدينة الساحلية، مشيرة إلى أن الميليشيات حشدت مؤخراً مقاتلين من المحافظات الواقعة تحت سيطرتها وأرسلتهم إلى الحديدة. وذكرت المصادر أن تعزيزات عسكرية تابعة للحوثيين وصلت إلى مناطق قريبة ومحاذية لمديرية التحيتا جنوب المحافظة، موضحة أن التعزيزات التي قدمت تتضمن آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعزيزات عسكرية كبيرة للحوثيين تصل الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.