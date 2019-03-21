بغداد: اختراق خلايا «داعشية» وتوقيف 17 إرهابياً

سرمد الطويل، باسل الخطيب، وكالات (عواصم)

كشف مصدر برلماني مطلع، ترشيح أسماء 3 شخصيات لوزارة الدفاع، ومثلها للداخلية، إضافة لمرشحة للتربية، لتقديمها إلى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، لاختيار واحد منها، تمهيداً لعرضها على البرلمان، واستكمال التشكيلة الوزارية. وأضاف المصدر، أن «مرشحي الداخلية هم: أحمد نعمة، وعبد الغني الأسدي، وحامد الحسيني، أما مرشحو الدفاع فهم: علي الأعرجي، ونجاح الشمري، وصلاح الحريري»، لافتاً إلى أنه تم ترشيح سفانة الطائي لحقيبة التربية، بينما لم يحسم الأكراد بعد اسم المرشح لحقيبة العدل.

على الجانب الأخر أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس، أنها تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية تتألف من 6 أشخاص، وإلقاء القبض على عناصرها في مدينة القائم المحاذية للأراضي السورية، مضيفة أن المجموعة كانت تتشكل من مجموعتين تنشطان في قضاء القائم وناحية الكرابلة بالأنبار، لجمع المعلومات الأمنية ونصب السيطرات المتحركة. من جهتها، أفادت خلية الإعلام الأمني، باعتقال 6 من عصابات «داعش» الإرهابية بعد مراقبتهم لمدة 20 يوماً واختراقهم في كركوك المضطربة، حيث كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات تهدف لإرباك الوضع الأمني بالمحافظة. بالتوازي، أعلنت وزارة الداخلية، توقيف 5 «دواعش» في الجانب الأيسر بالموصل، 4 منهم كانوا يعملون مقاتلين ضمن ما يسمى «ديوان الجند» خلال فترة سيطرة العصابات الإرهابية على المدينة، بينما كان الخامس عضواً في «ديوان الأمنية»، وأقدم منذ بضعة أيام، على ابتزاز طبيب ومدير مدرسة بتهديدهما بالقتل بواسطة رسائل، مطالباً إياهما بـ«دفع الجزية». وفي تطور آخر، تمخض اجتماع أمني وعسكري رفيع المستوى عقد أمس، في سنجار بمحافظة نينوى، عن اتفاق على التهدئة، وذلك بعد التوتر الأمني الذي شهدته بلدة حصاويك الأحد الماضي، بين الجيش العراقي ومقاتلين من حزب «العمال الكردستاني»، واسفر عن مقتل جنديين عراقيين وجرح 6 آخرين، أحدهم تم دهسه بواسطة سيارة تابعة لمسلحي الحزب المتمرد. وقضى الاجتماع الذي عقد بحضور رئيس أركان الجيش العراقي، عثمان الغانمي، وقائد العمليات المشتركة عبد الأمير رشيد يار الله، إضافة لقيادات أمنية وعسكرية وأطراف يزيدية في قضاء سنجار، بتشكيل لجنة لتسليم الضالعين في الاعتداء على القوات النظامية، وإعادة فتح معبر يارا على الحدود العراقية- السورية، وإدارته من قبل قوة مشتركة.