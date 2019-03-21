ضبط أسلحة مهربة في المهرة

بسام عبدالسلام (عدن) تمكنت أجهزة الأمن اليمنية في محافظة المهرة وبإسناد من قوات التحالف العربي من إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة ومتفجرات. وقال مصدر أمني لـ«الاتحاد» إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على شحنة أسلحة ومتفجرات تحوي 340 رأساً متفجرة و140 ألف طلقة ذخيرة كلاشنكوف وأسلحة ، موضحاً أن هذه الشحنة الثانية التي يتم ضبطها خلال شهر مارس في المهرة. وأضاف أن الشحنة كانت في طريقها إلى ميليشيات الحوثي الإرهابية التي تستغل عملاء موالين لها بالمهرة من أجل تهريب الأسلحة والمتفجرات والطائرات المفخخة والصواريخ البالستية القادمة من إيران لقتل الشعب اليمني وضرب الجيش والمناطق المحررة. وكشف مصدر محلي لـ«الاتحاد» أن الشخص الذي تم ضبطه أثناء محاولة تهريب شحنة الأسلحة يتبع القيادي الإخواني عبود هبود قمصيت، الذي يتزعم خلايا تخريبية في المهرة لضرب جهود الأمن والاستقرار ومكافحة التهريب.

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