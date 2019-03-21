بلاغ مصري يتهم طارق الزمر بمخطط إرهابي مع قطر وتركيا

القاهرة (وكالات) تلقى النائب العام المصري، بلاغاً ضد الإرهابي الهارب طارق الزمر، يتهمه بالتحريض على الدولة المصرية والمصريين، والتخطيط لهجمات إرهابية، بالاتفاق مع جماعة الإخوان الإرهابية، ومع المخابرات القطرية والتركية. وأشار البلاغ، إلى أن الإرهابي الزمر الهارب للخارج، ينتقل بين قطر وليبيا وتركيا، ويقود ميليشيات مسلحة في الخارج، بدعم مادي ولوجيستي من المخابرات القطرية والتركية، لشن هجمات إرهابية على مصر واستهداف المصريين.

وأضاف البلاغ، أن هذا الإرهابي ينسق مع قيادات الإخوان الإرهابية الهاربة للخارج لنشر الفوضى وتهديد الأمن القومي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلي.

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