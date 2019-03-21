«مؤسسة كوشنر» يكشف تغلغل قطر داخل إدارة ترامب

دينا محمود (لندن)

تجدد الجدل على الساحتين السياسية والإعلامية في الولايات المتحدة بشأن المحاولات المستميتة التي يقوم بها النظام القطري للتسلل إلى البيت الأبيض وتوطيد صلاته بشخصيات قريبة من الرئيس دونالد ترامب، في مسعى لاستجداء دعم إدارته لمواجهة العزلة الخانقة التي تعاني منها الدوحة منذ أكثر من 20 شهراً. وتمثل السبب الرئيس للجدل هذه المرة في كتاب جديد نشر في واشنطن، وتطرق إلى محاولات «نظام الحمدين» كسب رضا جاريد كوشنر، صهر ترامب، الذي يضطلع بالعديد من المهام على الساحتين الداخلية والخارجية، في ضوء أنه كان أحد أعضاء الفريق الانتقالي الذي تولى ترتيب عملية نقل السلطة من إدارة الرئيس السابق باراك أوباما إلى الإدارة الحالية أواخر عام 2016 ومطلع 2017، بجانب كونه مبعوثاً رئاسياً إلى منطقة الشرق الأوسط.

وأبرز الكتاب، الذي يحمل اسم «مؤسسة كوشنر» للكاتبة الصحفية فيكي وارد، ما قامت به السلطات القطرية بعيد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية، من فتح قنوات تواصل سرية مع آل كوشنر، بحجة الدخول معهم في صفقة، كان هدفها الظاهري إبرام شراكة تفضي لتخفيف أزمة مالية، كانت تعاني منها شركةٌ عقاريةٌ تابعةٌ لعائلة صهر الرئيس الجديد، بسبب قرارها بيع عددٍ من ممتلكاتها العقارية في ولاية نيوجيرزي. ولكن نيل الحظوة لدى الرئيس الأميركي المنتخب آنذاك، مثّل الهدف الحقيقي وراء مفاوضات مكثفة أجراها ممثلون لأحد الصناديق السيادية التابعة للدوحة أواخر عام 2016 مع مسؤولين في شركة «كوشنر كمبانيز» المملوكة لعائلة صهر ترامب، لبحث شراء برج مؤلف من 41 طابقاً يحمل رقم 666 في الجادة الخامسة بمدينة نيويورك، واعْتُبِرَ أغلى مبنى إداري على الإطلاق في الولايات المتحدة.

وبلغت هذه المفاوضات، حد عقد لقاءات بين وزير المالية القطري علي العمادي، وكوشنر الأب في نيويورك، بالتزامن مع تحضيرات كان يجريها زوج كريمة الرئيس الأميركي لأولى الجولات الخارجية لصهره، والتي قادته في منتصف عام 2017 إلى الشرق الأوسط وأوروبا، وشملت المملكة العربية السعودية ودولاً أخرى. وعلى الرغم من أن المفاوضات لم تُكلل بالنجاح في بادئ الأمر، وخرج كوشنر الأب مُعلناً رفضه الحصول على أي قرض قطري أو إقامة أي تعاون مع الدوحة، كشف الكتاب الجديد - حسبما قالت صحيفة «نيويورك تايمز» النقاب عن أن شركةً تابعةً للدوحة ساعدت عائلة صهر ترامب في نهاية المطاف، على الخروج من أزمتها المالية ولكن في عام 2018، أي بعد المحادثات الأولية التي أُجريت في هذا الصدد بشهورٍ طويلة.

وأبرزت الصحيفة في تقريرٍ أعدته الصحفية المخضرمة ميشال جولدبرج ما ورد في الكتاب من أن النظام القطري استخدم في هذه العملية المشبوهة شركة «بروكفيلد أسِت مانجمينت»، التي يمتلك أحد صناديقه السيادية حصةً لا بأس بها على الإطلاق من أسهمها. وفي إشارةٍ واضحةٍ إلى الغرض الحقيقي من هذه الصفقة، قالت «نيويورك تايمز» إن مسألة العثور «على شخص يمكنه إنقاذ المبنى رقم 666» المملوك لأسرة كوشنر، عبر ضخ أمواله فيه لعب دوراً كبيراً في تحديد مسار السياسة الخارجية في عهد إدارة ترامب، وهو ما استغله «نظام الحمدين» في مساعيه المحمومة لتخفيف موقف البيت الأبيض الصارم ضده في الشهور الأولى من المقاطعة المفروضة عليه من الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر).

ونقلت الصحيفة عن مؤلفة الكتاب الجديد فيكي وارد قولها: «يمكن أن يلحظ المرء أن موقف الولايات المتحدة من قطر تغير منذ أنقذ القطريون المبنى.. الواقع في الجادة الخامسة» بنيويورك. واتهمت الكاتبة القطريين بالسعي لجعل أميركا، الدولة الأقوى في العالم، مجرد «جمهورية موز» (في إشارة إلى ذلك المصطلح الساخر الذي يُطلق على الدول التي يمكن للقوى الكبرى شراء قرارها السياسي والتأثير على توجهاتها بالمال).

وكانت التقارير السابقة التي أشارت إلى محاولات الدوحة شراء المبنى المملوك لآل كوشنر، قد حظيت باهتمام المحقق الأميركي الخاص روبرت موللر الذي يقود، بتكليف من وزارة العدل، تحقيقاً بشأن تقارير تفيد بتدخلٍ روسيٍ مفترض في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في الولايات المتحدة. وثارت الشبهات حول هذه الصفقة في ضوء ما أكدته مصادر أميركية من أن الدافع إليها لا يمكن أن يكون اقتصادياً، بالنظر إلى أن إجمالي الديون المتراكمة على هذا المبنى الإداري بلغ قرابة 1.4 مليار دولار. ونجم هذا الدين الهائل عن الضغوط المالية المترتبة على أزمة الرهن العقاري التي ضربت الولايات المتحدة اعتباراً من عام 2007 وبلغت ذروتها في عام 2012، وهددت في البداية قطاع العقارات في أميركا قبل أن تمتد تأثيراتها لتشمل المصارف وأسواق المال العالمية.