الرئيس التشيكي: تركيا حليف لـ"داعش"

قال الرئيس التشيكي ميلوش زيمان، إن تركيا "حليف فعلي" لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ولدى سؤاله، في نقاش عام في فينتيروف (غرب) حول سبب مهاجمة تركيا للأكراد الذين يقاتلون تنظيم داعش الإرهابي، قال الرئيس التشيكي إن تركيا "حليف فعلي" للتنظيم المتطرف.

وقال زيمان "لماذا يهاجمون الأكراد؟ لأنهم (الأتراك) حلفاء فعليون لتنظيم داعش".

وأشار إلى "معلومات" تؤكد أن "تركيا لعبت دوراً وسيطاًَ في بعض عمليات إمداد داعش عندما كان يحتل جزءاً كبيراً من سوريا والعراق".

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وأوضح زيمان "كان بشكل ملموس على سبيل المثال تصدير النفط".

من جهته، وصف السفير التركي في براغ أحمد نجاتي بيالي تصريحات زيمان بأنها "مؤسفة" و"غير مقبولة" و"مبنية على اتهامات لا أساس لها".