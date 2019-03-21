كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل قيادي حوثي كبير في جبهة كتاف بصعدة في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقي القيادي العسكري في صفوف المليشيات الحوثية العقيد علي عبدالله عائض البخيتي مصرعه في مديرية كتاف التابعة لمحافظة صعدة، وفق إفادة مصادر عسكرية ميدانية.

ونسبت وكالة "خبر" اليمنية الى مصادر قولها أن البخيتي قتل أثناء الاشتباكات والمواجهات مع قوات الجيش الوطني خلال معارك الأيام القليلة الماضية.

والعقيد البخيتي من مواليد 1965م محافظة ذمار منطقة الحدا قتل وإلى جانبه بعض القيادات الانقلابية والعديد من العناصر الإرهابية الحوثية بالقرب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة.