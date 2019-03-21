كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر توسك: يمكن تأجيل "بريكست" ولكن بشروط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك أن اقتراح بريطانيا بشأن تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي إلى 30 يونيو، سيطرح العديد من التساؤلات السياسية والقانونية.

وقال توسك، في كلمة له اليوم الأربعاء، إن مقترح رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي يطرح سلسلة من التساؤلات القانونية والسياسية".

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وأضاف: "أعتقد أن تمدديا قصيرا لبريكست، سيكون ممكنا ولكن بشروط".

وأعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في وقت سابق من اليوم، أنها طلبت من الاتحاد الأوروبي تمديد مفعول المادة 50 الخاصة بمفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي، من الموعد المقرر في 29 مارس، إلى 30 يونيو المقبل.

يذكر أن المملكة المتحدة اتخذت قرارا بمغادرة الاتحاد الأوروبي حسب استفتاء قامت به في 23 يونيو 2016، وبدأت بعده رسميا بمفاوضات خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي عبر تفعليها للمادة 50 من اتفاقية لشبونة والتي تنظم إجراءات الخروج.