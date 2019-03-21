كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي تطالب نواب البرلمان البريطاني بالدعم الفوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وقالت ماي في بيان من مقر إقامتها في دواننج ستريت "أشعر شخصيا بالأسف الشديد على هذا التأجيل"، بحسب رويترز.

طالبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، نواب البرلمان البريطاني بالدعم الفوري لاتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت: "آمل بشدة في أن يجد (النواب) سبيلا لدعم الاتفاق الذي تفاوضت بشأنه مع الاتحاد الأوروبي، وهو الاتفاق الذي يتماشى مع (نتيجة) الاستفتاء وهو أفضل اتفاق. سأواصل العمل ليل نهار لتأمين الدعم" لهذا الاتفاق.

وتابعت قائلة "لكني لست مستعدة لتأجيل الخروج إلى ما بعد 30 يونيو".