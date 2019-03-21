كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البشير يفرض وصاية وزارة العدل على أعمال الدولة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الأربعاء، قراراً بفرض الولاية الكاملة لوزارة العدل السودانية على أعمال الدولة كافة، بما فيها القانونية.

وحظر القرار إبرام التعاقدات أو الاتفاقيات أوأي تعامل يتصل بالتزام حكومي، إلا بموافقة وزير العدل أو من يمثله في أجهزة الدولة القومية والولائية، بجانب إشراك ممثلين للوزارة في لجان العطاءات والمناقصات.

وشدد القرار الذي نشره المركز السوداني للخدمات الصحفية على ضرورة توثيق كافة عقودات الدولة عبر مستشار قانوني من الوزارة قبل التصديق بأية مبالغ مالية.

كما ألزم القرار جميع أجهزة الدولة القومية والولائية بمباشرة كافة معاملاتها القانونية عبر مستشارين قانونيين من وزارة العدل.